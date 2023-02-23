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За прошлые сутки в Литве выявлено 322 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 95 человек, скончались два человека в возрасте 70-79 лет, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 322 случая, два летальных исхода
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 780 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 582 человека.

За сутки госпитализированы 16 пациентов, в больницах заняты 113 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 303 362.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 283.

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