Коронавирус в Литве: 322 новых случая, скончались 3 человека

Сейчас болеют 6 327 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 611 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 310 395. За сутки госпитализированы 20 пациентов, в больницах занято 126 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 158,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 318.