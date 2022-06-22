Коронавирус в Литве: 322 новых случая и ни одной смерти

Впервые заразились 262 человека, повторно - 59 человек, в третий раз - один.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 63 человека, из них 5 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 81,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 24,3%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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