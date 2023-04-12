Коронавирус в Литве: 321 случай, скончались 2 человека

Сейчас болеют 4 146 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 649 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 316 418 случаев. За сутки госпитализированы 27 пациентов, в больницах занято 117 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 92 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 150.