Коронавирус в Литве: 321 случай, обошлось без летальных исходов

Сейчас болеют 5 417 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 555 человек.
За сутки госпитализированы 24 пациента, в больницах заняты 126 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 299 616.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 140,4. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 291.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поиски пропавшего подростка продолжаются, волонтеры потеряли несколько дронов
Волонтеры, которые участвуют в поисках 15-летнего...
Президент на заседании Европейского совета: место Украины – в Европейском союзе
Президент Литвы Гитанас Науседа 9 февраля принял...
Новость для тех, кто строит дом: в Литве ограничена возможность строительства своими силами
Весной 2023 года в Литве вступает в силу поправка к...
Жительницу Вильнюса удивила разница между продуктами того же производителя
Вилия из Вильнюса , купив подсолнечное масло, была...
Совет эксперта недовольным ценами жителям: не покупайте
Продукты питания в Литве дорожают, и конца этого...