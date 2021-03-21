Коронавирус в Литве: 321 новый случай, скончались 11 человек

По данным Департамента статистики, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 242,5 случаев. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 6,4 процента.

За минувшие сутки в стране был проведен 6001 молекулярный (ПЦР) и 198 антигенных тестов на подозрение на коронавирус.

Первой дозой вакцины от COVID-19 за минувшие сутки привили 6 человек, второй дозой - 249 человек.