Коронавирус в Литве: 32 новых случая, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 5 895 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 603 человека.

За сутки госпитализированы 2 пациента, в больницах заняты 136 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 308 538.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 156. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 306.