aA
За прошлые сутки в Литве выявлено 32 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 5 человек, летальные исходы не фиксировались, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 32 новых случая, летальные исходы не зафиксированы
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 895 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 603 человека.

За сутки госпитализированы 2 пациента, в больницах заняты 136 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 308 538.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 156. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 306.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В ФБР считают причиной COVID утечку из лаборатории в Китае

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) "уже...

TOP новостей

Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех

В обществе не смолкают дискуссии о пенсионном...

Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте

Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство...

ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников

Запрет на работу продовольственных магазинов площадью...

"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Картина "Навальный" канадского режиссера Дэниэля Роэра...

Глава МИД: мы находимся в новой фазе, когда не можем рассматривать любой конфликт только как региональный

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...