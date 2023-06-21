21 июня 2023 г. 10:34

Коронавирус в Литве: 32 новых случая, без летальных исходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
За прошлые сутки в Литве выявлено 32 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 8 человек, без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 691 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 214 случаев. Сейчас болеют 670 человек, в больницах занято 45 коек для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 7 пациентов. В больницах занято 45 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 15,5 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 29.

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