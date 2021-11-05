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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 22 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3183 новых случая и 22 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3478 человек, полную схему вакцинации завершили 12 498 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1955 пациентов с COVID-19, на несколько десятков больше, чем сутками раньше, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного вырос и составил 1397,2 случая. Доля положительных тестов поднялась до 17,9%.

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