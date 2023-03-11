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За минувшие сутки в Литве выявлены 314 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 100 человек, скончались два человека, сообщил Департамент статистики.
Koronavirusas
Koronavirusas
© AP / Scanpix

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9601 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 308 469.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 156,6.

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