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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3129 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3129 новых случаев и 19 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1357 человек, из них 71 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели больше 950 000 жителей, от этой болезни умерли больше 8600 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 2233,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50%.

Из 19 скончавшихся 13 не были привиты. 9 скончавшихся входили в возрастную группу 80–89 лет, 6 были старше 90 лет, двое были из возрастной группы 70–79 по одному – 50–59 и 60–69 лет.

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