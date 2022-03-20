Коронавирус в Литве: 3129 новых случаев и 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 2635 случаев были первичным заражениями, 492 – вторичнымм и 2 пациента заразились в третий раз.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболел 992 101 человек, от этой болезни умерло 8728 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2149,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,9%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
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