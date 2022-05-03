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За минувшие сутки в Литве было выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 2 человека, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 310 новых случаев и 2 смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

За сутки впервые коронавирусом заболели 234 человека, во второй раз - 74 человека, в третий раз - два пациента.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 357 человек - почти на 70 меньше, чем сутками ранее, из них 30 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 306,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 12,7%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса были привиты 69,8% жителей.

Один из умерших от COVID-19 за минувшие сутки были старше 70 лет, еще один - относился к возрастной группе 69-90 лет. Оба не были привиты.

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