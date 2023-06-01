Коронавирус в Литве: 31 новый случай, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9684 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 534. В данное время болеет 1139 человек, в больницах занято 40 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 5 пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 26,5.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 49.
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