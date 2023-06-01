aA
За прошлые сутки в Литве выявлен 31 новый случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 10 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 31 новый случай, без летальных исходов
© DELFI / Karolina Pansevič

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9684 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 534. В данное время болеет 1139 человек, в больницах занято 40 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 5 пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии лечится 1 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 26,5.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 49.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Covid-19: ведущий китайский ученый считает, что утечку из лаборатории исключать нельзя

В интервью Би-би-си бывший ведущий ученый китайского...

Минздрав Литвы: с пятницы жителям будет доступно лекарство от COVID-19

Минздрав сообщает, что с пятницы жители смогут...

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Ewelina Dobrowolska

"Чековый" скандал докатился до парламента, министр юстиции вернула часть денег

Некоторые нынешние депутаты во время своей...

Прокуратура после шокирующей информации о возможном насилии священника: значимые обстоятельства не расследовали

Генпрокурор Нида Грунскене одобрила выводы проверки...

Приближается саммит НАТО: Вильнюсское самоуправление информирует об изменениях

Этим летом, 11-12 июля, в Вильнюсе пройдет самое важное и...

В Вильнюсе вступают в силу новые ограничения для электросамокатов

В целях повышения безопасности электросамокатов и...

По случаю Международного дня защиты детей перед российским посольством пройдет митинг

В четверг, по случаю Международного дня защиты детей, в...