Коронавирус в Литве: 3054 новых случая и 9 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находится 1391 человек, из них 74 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели больше 950 000 жителей, от этой болезни умерли больше 8600 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 2199,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,6%.
Из 9 скончавшихся 6 не были привиты. 6 скончавшихся входили в возрастную группу 80–89 лет, по одному - 60–69, 70–79 и 90–99 лет.
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