aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3054 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3054 новых случая и 9 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

В больницах на лечении от COVID-19 находится 1391 человек, из них 74 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели больше 950 000 жителей, от этой болезни умерли больше 8600 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 2199,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,6%.

Из 9 скончавшихся 6 не были привиты. 6 скончавшихся входили в возрастную группу 80–89 лет, по одному - 60–69, 70–79 и 90–99 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos šalis, kuri neuždarė dangaus Rusijai: nori sėdėti ant dviejų kėdžių, bet planas griūva jau dabar

Aivaras Vilutis

3 naujovės, kurios leis kurti namus lyg pasakose: augalai atstos lemputes

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Karo psichologas Jurgaitis: iš rusų karių matyti, kad informacinį psichologinį karą teroristinis režimas pralaimi ryškiai

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius The Economist

Blėstanti iliuzija dėl Putino: Trumpo partija ima atsikvošėti

Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Kibininių tinklo šeimininkė Juškienė – apie iš pelenų prikeltą verslą, sunkvežimį želatinos ir dešrų bei 60 tortų

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar bute galima vykdyti gamybinę veiklą ir kaip į tai reaguoti kaimynams?

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Kovo 12-oji Karas Ukrainoje. Kovo 12-oji Karas Ukrainoje. Kovo 12 Karas Ukrainoje. Kovo 12

Война в Украине. Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссу

Третью неделю на территории Украины продолжаются...

Dmytro Kuleba, Sergejus Lavrovas Karas Ukrainoje. Kovo 12 Karas Ukrainoje. Kovo 12 Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

Историк о последствиях войны в Украине: такой катастрофы в отношениях не было со времён Второй мировой войны

Российская пропаганда не была бы такой успешной, если...

Коронавирус в Литве: 3054 новых случая и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3054 новых случая...

Что происходит в морге на юге Беларуси, куда предположительно доставляют тела погибших российских военных (1)

С начала войны в независимых белорусских и украинских...

Грядет потепление: местами воздух прогреется до 5-10 градусов

Сегодня, в воскресенье, антициклон в нашей стране...