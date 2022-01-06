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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3053 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Это самый высокий показатель случаев с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется третий день подряд.

9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1792 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 21,3 тыс. человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1063 человека, немного больше, чем день назад, 88 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 888,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 16,2%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 532,8 тыс. человек, умерли - около 7,5 тыс. человек.

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