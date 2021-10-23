Коронавирус в Литве: 3050 новых случаев, 15 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3712 человек, полную схему прививки завершили 3509 жителей, а бустерной дозой привились 4158 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1714 пациентов с COVID-19. 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14 400 молекулярных (ПЦР) тестов и 11 000 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1270,3 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13,6%.