Коронавирус в Литве: 304 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 327 616 случаев. В данное время болеют 4235 человек. За последние сутки в стационар переведено 10 пациентов. В больницах заняты 44 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.