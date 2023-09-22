Коронавирус в Литве: 304 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9704 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 327 616 случаев. В данное время болеют 4235 человек. За последние сутки в стационар переведено 10 пациентов. В больницах заняты 44 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 123,6 случая.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 272.
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