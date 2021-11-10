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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3028 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3028 новых случаев и 25 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся все 25 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2742 человека, полную схему вакцинации завершили 10 тыс. 865 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1843 пациента с COVID-19, 144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1365,1 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 15,6%.

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