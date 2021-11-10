Коронавирус в Литве: 3028 новых случаев и 25 смертей

Среди скончавшихся все 25 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2742 человека, полную схему вакцинации завершили 10 тыс. 865 жителей.
В больницах сейчас проходит лечение 1843 пациента с COVID-19, 144 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1365,1 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 15,6%.
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