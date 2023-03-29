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За прошлые сутки в Литве выявлен 301 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 86 человек, случаи смерти не фиксировались, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 301 новый случай, смерти не фиксировались
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 934 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 631 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 313 781. За сутки госпитализированы 9 пациентов, в больницах занято 97 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,7. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 271.

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