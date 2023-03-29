Коронавирус в Литве: 301 новый случай, смерти не фиксировались

Сейчас болеют 5 934 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 631 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 313 781. За сутки госпитализированы 9 пациентов, в больницах занято 97 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,7. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 271.