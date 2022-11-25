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За минувшие сутки в Литве выявлено 300 новых случаев заражения COVID-19, зафиксированы две смерти от коронавируса, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 300 новых случаев, два человека скончались
© AFP / Scanpix

Впервые коронавирусом заразился 221 человек, второй раз - 73, в третий раз - шесть человек.

В больницах проходят лечение 88 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 115,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного увеличилась и составила 16,9%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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