Коронавирус в Литве: 300 новых случаев, два человека скончались

Впервые коронавирусом заразился 221 человек, второй раз - 73, в третий раз - шесть человек.
В больницах проходят лечение 88 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 115,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного увеличилась и составила 16,9%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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