aA
За минувшие сутки в Литве подтверждено 300 новых случаев коронавируса (COVID-19), еще 10 человек скончались, сообщает Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 300 новых случаев,10 человек скончались
© LSMU Kauno ligoninės nuotraukos

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 191 264 человека.

Среднее количество новых случаев в день за последние 7 дней - 459, за 14 дней - 257,4 случаев.

175 278 человек уже выздоровели, 9609 еще болеют.

От коронавируса скончались 3095 человек.

Двумя дозами вакцины в Литве привиты 55 052 человека.

За минувшие сутки проверено 6003 теста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве суточный прирост случаев COVID-19 – 510, скончались 17 человек (22)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 510 новых...

Коронавирус в Литве: 1274 новых случая, 32 человека умерли (23)

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1274 новых...

Ошибка в Радвилишкской больнице: близкие уже готовились к похоронам, но в больнице узнали, что отец жив (9)

3 января близким жителя Шедувы довелось пережить...

В Литве обнаружены 804 неучтенные смерти, 324 - от коронавируса  пояснения НЦОЗ (47)

В ходе перевода деятельности Национального центра...

TOP новостей

В Каунасе от коронавируса прививают пенсионеров (10)

Вакцинация жителей Литвы от коронавируса набирает...

Коронавирус в Литве: 300 новых случаев,10 человек скончались (17)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 300 новых...

Как ведут себя литовцы, латыши и эстонцы, когда попадают в ДТП? (15)

Литовские водители от водителей других стран Балтии...

Данные некоторых клиентов CityBee попали в руки преступников (8)

15 февраля после обеда выяснилось, что кибермошенники на...

Некоторые салоны в Литве будут работать и в праздничный день (11)

С 15 февраля в Литве открылись салоны красоты и...