Коронавирус в Литве: 300 новых случаев,10 человек скончались

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 191 264 человека.
Среднее количество новых случаев в день за последние 7 дней - 459, за 14 дней - 257,4 случаев.
175 278 человек уже выздоровели, 9609 еще болеют.
От коронавируса скончались 3095 человек.
Двумя дозами вакцины в Литве привиты 55 052 человека.
За минувшие сутки проверено 6003 теста.
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