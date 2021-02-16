Коронавирус в Литве: 300 новых случаев,10 человек скончались

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 191 264 человека.

Среднее количество новых случаев в день за последние 7 дней - 459, за 14 дней - 257,4 случаев.

175 278 человек уже выздоровели, 9609 еще болеют.

От коронавируса скончались 3095 человек.

Двумя дозами вакцины в Литве привиты 55 052 человека.

За минувшие сутки проверено 6003 теста.