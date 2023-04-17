Коронавирус в Литве: 30 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9656 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 317 020. В данное время болеют 3493 человека, в больницах заняты 95 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 84,7.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 136.