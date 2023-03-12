С начала пандемии от COVID-19 скончались 9602 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 308 504.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 156,6.