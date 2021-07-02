За минувшие сутки было проведено 4106 молекулярных (ПЦР) и 4233 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 826 человек, 607 из них все еще больны.
От COVID-19 скончался человек в возрасте старше 70 лет.
От коронавируса в Литве в общей сложности скончались 4387 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8923 смерти.
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