Коронавирус в Литве: 2994 новых случая и 26 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3226 человек, полную схему вакцинации завершили 10 тыс. 675 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1984 пациента с COVID-19, 155 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного вырос и составил 1389,6 случая. Доля положительных тестов выросла до 17,6%.