Коронавирус в Литве: 2972 новых случая и 7 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 2494 случая были первичным заражениями, 474 – вторичными, четыре человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1122 человека - немного меньше, чем сутками ранее, из них 66 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1517 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 36,2%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, 4 из них были полностью привиты.