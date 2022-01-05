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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2963 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2963 новых случая и 8 смертей
© Vidmantas Balkūnas

5 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1678 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 19,5 тыс. человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1055 человек, 92 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 833,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 15,3%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 529,5 тыс. человек, умерли - 7,5 тыс. человек.

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