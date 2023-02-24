Коронавирус в Литве: 295 новых случаев, скончались два человека

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9584 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 303 681.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 143,5.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 321.