Коронавирус в Литве: 295 новых случаев и 6 смертей

Это самое низкое количество случаев с лета прошлого года.

За сутки впервые коронавирусом заболели 254 человека, во второй раз - 39, в третий - 2 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 578 человек - почти на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 31 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 455,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 16,9%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, один из них был полностью привит.