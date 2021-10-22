Среди скончавшихся от коронавируса 17 человек был не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3072 человека, полную схему прививки завершили 3061 житель. Бустерную дозу получили 4021 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1735 пациентов с COVID-19, почти на четыре десятка больше, чем сутками ранее. 148 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 000 молекулярных (ПЦР) тестов и 10 000 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1246,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13,4%.