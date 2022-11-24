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За прошлые сутки в Литве выявлено 292 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 76 человек, скончались два человека в возрасте 60-69 и 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 292 новых случая, скончались два человека
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 274 185 случаев. Сейчас болеют 4 805 человек, в больницах занята 81 койка для больных коронавирусом.

За прошлые сутки из-за COVID-19 госпитализированы 11 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 424 человека.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 229.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 113,4 случая.

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