Коронавирус в Литве: 292 новых случая, скончались два человека

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 274 185 случаев. Сейчас болеют 4 805 человек, в больницах занята 81 койка для больных коронавирусом.
За прошлые сутки из-за COVID-19 госпитализированы 11 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.
С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 424 человека.
Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 229.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 113,4 случая.
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