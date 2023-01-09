aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 29 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 6 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 29 новых случаев, без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9501 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 290 948. Сейчас болеют 6705 человек, в больницах заняты 133 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 166,1.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 348.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Китай отменил карантин для приезжих из-за границы

Отмена карантина в КНР происходит на фоне гигантской...

Новый вариант коронавируса Covid XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать

Новый подвариант Covid успел наделать шума в США, где он...

Тесты и карантин: Китай открывает границы, мир снова вводит антиковидные меры

Власти по всему миру вводят или рассматривают...

TOP новостей

Kaliningradas

Надеялись на приезд тысяч, но подписали документы лишь 17: почему литовцы не уезжают из Калининграда

По данным Службы охраны госграницы (СООГ), с конца...

Эфир Delfi: Бахмут, санкции против РФ, и что изменилось в Казахстане после смены власти?

После выпуска новостей затронем тему санкций в...

Сотни убитых в день, тактика "Вагнера" и литовская помощь. Интервью с защитником Бахмута

Более полугода российская армия пытается захватить...

Долги жителей Литвы за отопление растут с каждым месяцем

Часть жителей Литвы встретила Новый год с долгами за...

Кандидат в мэры Висагинаса почти не говорит по-литовски и выступает со странными предложениями

Кандидат в мэры Висагинаса от Союза народа и...