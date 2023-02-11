Сейчас болеют 5687 человек.
С начала пандемии от коронавируса скончались 9556 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1,3 млн. Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 142,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 294.
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