Коронавирус в Литве: 287 новых случаев, скончались 3 человека

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 191 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки составила 3,6%.
За минувшие сутки было сделано 2920 молекулярных (ПЦР) и 3372 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 408 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4 777.
От коронавируса в Литве скончались 4 430 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9060 смертей.
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