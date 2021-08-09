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За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 3 человека в возрасте старше 80 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 287 новых случаев, скончались 3 человека
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 191 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки составила 3,6%.

За минувшие сутки было сделано 2920 молекулярных (ПЦР) и 3372 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 408 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4 777.

От коронавируса в Литве скончались 4 430 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9060 смертей.

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