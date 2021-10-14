Коронавирус в Литве: 2861 новый случай и 28 смертей

Это крупнейший суточный показатель новых случаев с конца декабря прошлого года, когда фиксировалось более 3,2 тыс. новых заболеваний.

Среди скончавшихся 24 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2139 человек. В целом за сутки было привито 5786 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1511 пациентов с COVID-19, на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 156 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1038,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 11,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5349 человек.