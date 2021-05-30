За минувшие сутки было проведено 4868 молекулярных (ПЦР) и 4490 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 307,8 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,7%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 тыс. 199 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4257 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8588 смертей.
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