За минувшие сутки было проведено 4868 молекулярных (ПЦР) и 4490 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 307,8 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 тыс. 199 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4257 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8588 смертей.