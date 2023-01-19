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За прошлые сутки в Литве выявлено 284 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 94 человека, случаи смерти не зафиксированы, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 284 новых случая, без летальных исходов
© DELFI / Julius Kalinskas

Сейчас болеют 5 738 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 525 человек.

За сутки госпитализированы 20 пациентов, в больницах заняты 112 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 293 703 случая.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 121,5 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 223.

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