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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2823 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались семь человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2823 новых случая, семь смертей
© DELFI / Karolina Pansevič

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 2618 случаев были первичным заражениями, 200 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1215 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1772,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 39,1%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привиты были трое из них.

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