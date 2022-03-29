Коронавирус в Литве: 2823 новых случая, семь смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 2618 случаев были первичным заражениями, 200 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1215 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1772,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 39,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привиты были трое из них.