Коронавирус в Литве: 2823 новых случая, семь смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 2618 случаев были первичным заражениями, 200 – вторичными и пять человек заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1215 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1772,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 39,1%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привиты были трое из них.
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