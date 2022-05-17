Коронавирус в Литве: 280 новых случаев и ни одной смерти

Впервые заразился 251 человек, 28 - вторично, в третий раз заразился один человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 130 человек, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей последнее время постепенно снижается и составил 75,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 10,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.