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За минувшие сутки в Литве было выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни ни скончалось ни одного человека, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 280 новых случаев и ни одной смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразился 251 человек, 28 - вторично, в третий раз заразился один человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 130 человек, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей последнее время постепенно снижается и составил 75,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 10,3%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

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