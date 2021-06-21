Коронавирус в Литве: 28 новых случаев, скончался 1 человек

Это минимальное количество случаев с середины сентября прошлого года.

За минувшие сутки было проведено 1782 молекулярных теста (ПЦР) и 1581 антигенный теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 66,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,9%.