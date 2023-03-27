Сейчас болеют 6 188 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 628 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 312 909. За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах занято 114 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 154,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 288.
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