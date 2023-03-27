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За прошлые сутки в Литве выявлено 28 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 27 человек, летальные случаи не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

Сейчас болеют 6 188 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 628 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 312 909. За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах занято 114 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 154,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 288.

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