Коронавирус в Литве: 272 случая, скончался один человек

Сейчас болеют 6 188 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 625 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 312 491. За сутки госпитализированы 19 пациентов, в больницах занято 117 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 153,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 295.