Коронавирус в Литве: 2700 новых случаев и 20 смертей

Среди скончавшихся 16 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3148 человек. В целом за сутки было привито 8015 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1599 пациентов с COVID-19. 161 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12 900 молекулярных (ПЦР) и 12 300 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1095,6 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 11,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5406 человек.