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За минувшие сутки в Литве выявлено 27 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 4 человека, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 27 новых случаев, без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончался 9551 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 297 908. Сейчас болеют 4785 человек, в больницах заняты 130 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведены 2 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 129,8.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 274.

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