Коронавирус в Литве: 2694 новых случая и две смерти

Впервые заразились 2087 человек, повторно - 580, в третий раз - 27.
В больницах проходят лечение 155 пациентов с COVID-19, из них 12 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 563,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,5%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
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