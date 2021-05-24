Коронавирус в Литве: 269 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 2 тыс. 732 молекулярных теста (ПЦР) и 2 тыс. 362 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 446,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 271 тыс. 130 случаев COVID-19.
Статистически выздоровели и живы в настоящее время 247 тыс. 819 человек, декларированы 199 тыс. 492 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 13 тыс. 760 человек, декларированное число больных составляет 62 тыс. 87.
Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.
По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.
От коронавируса в Литве скончались 4195 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8464 смерти.
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