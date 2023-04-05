Коронавирус в Литве: 269 новых случаев, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9642 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 338. В данное время болеют 5234 человека, в больницах занято 86 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек. За последние сутки в стационар переведены 15 пациентов.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 122,4.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 216.
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