Коронавирус в Литве: 2680 новых случаев, 9 смертей

Восемь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1500 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 16 200 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1107 человек, почти на несколько человек больше, чем чем день назад, 90 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1182,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 18,1%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 600 молекулярных (ПЦР) тестов и 7000 антигенных тестов на коронавирус.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 547 000 человек, умерло примерно 7600 человек.