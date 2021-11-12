Коронавирус в Литве: 2641 новый случай и 14 смертей

Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2705 человек, полную схему вакцинации завершили 13 969 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1792 пациента с COVID-19, 144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 16 600 молекулярных (ПЦР) и 7400 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей немного снизился и составил 1305,9 случая.

Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 14,6%.